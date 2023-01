FORMELLO – Scarico per i titolari. Ancora assente Gila

Dalle 16:00 il gruppo biancoceleste si è ritrovato presso il Centro Sportivo di Formello per l’allenamento odierno. Intero gruppo a disposizione di Maurizio Sarri, fatta eccezione per lo spagnolo Gila, unico assente di giornata. Aggregato invece Sanà Fernandes dalla Primavera. Ciro Immobile ha saltato la partitella finale: è andato via sorridendo dopo le prove tattiche. Presente anche Fares, che non ha svolto prove e partitella finale. In vista dell’Empoli i dubbi principali sono dal centrocampo in avanti: in mezzo al campo uno tra Luis Alberto e Vecino potrebbe tornare dal primo minuto, mentre in avanti da capire i due esterni che partiranno dall’inizio, con Felipe Anderson che scalpita per una maglia.

