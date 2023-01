Il Tempo | L’analisi di Sarri. Stasera la cena per il compleanno della Lazio

Altri due punti persi da posizione di vantaggio.

Come riportato da Il Tempo, Sarri non si è detto deluso dalla prestazione della sua squadra. Un match diverso rispetto a quello di qualche giorno fa al Via del Mare contro il Lecce. Eppure il 2-2 finale con l’Empoli rallenta non poco la corsa dei biancocelesti verso il quarto posto. Intanto nel pomeriggio il gruppo si ritroverà al centro sportivo per il lavoro di scarico: in serata invece cena con società e squadra al Rome Cavalieri Woldorf Astoria, proprio come successo in occasione della cena di Natale.

