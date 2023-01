Il Tempo | Lazio senza difesa

In vantaggio di due gol, subisce il 2-2 al 93’: squadra incapace di gestire una partita.

Come riportato da Il Tempo, sesta rimonta subita dai biancocelesti in questo campionato. Stavolta per battere l’Empoli non è bastato andare sul 2-0 perché la banda di Sarri si è lasciata infilare da Caputo all’83’ in contropiede per poi incassare al 94’ il gol beffa di Marin, fotocopia di quello preso al 98’ contro l’Udinese, in una gara pareggiata all’Olimpico il 2 dicembre del 2021. Il processo può cominciare perché preoccupa la ripetitività degli errori. Domenica a Reggio Emilia, trasferta insidiosa col Sassuolo.

