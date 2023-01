CdS | Lazio, ritorno di fiamma per Sanabria ma Fares va ceduto

In vista della finestra di mercato invernale, come riporta il Corriere dello Sport, Sarri è disposto a prendere il terzino Pellegrini della Juve, oggi in prestito all’Eintracht, e accoglierebbe anche Antonio Sanabria del Torino, già in passato finito nel mirino della società biancoceleste. Il Toro punta Eldor Shomurodov e nel caso in cui l’idea diventasse concreta, ci sarebbero maggiori possibilità di vedere i granata cedere il paraguaiano, che è in scadenza nel 2025. Per arrivare al giocatore c’è il problema dell’indice di liquidità da tenere in considerazione: per sbloccarlo Lotito può cedere Fares oppure ripianare il passivo con un nuovo versamento personale.