COPPA ITALIA | All’Inter servono i supplementari per accedere ai quarti: battuto il Parma a San Siro

Termina la sfida valida pe gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Parma. I nerazzurri accedono ai quarti grazie al successo raggiunto ai supplementari per 2-1. Un incontro tosto per i nerazzurri, in svantaggio per quasi tutti i tempi regolamentari vista la rete segnata dal Parma nella prima frazione con Jurić. Nei minuti finali però, è Lautaro Martinez a regalare una chance di successo alla propria squadra con il gol del pareggio segnato all’88esimo. Agguantati i supplementari, la squadra di Inzaghi passa poi in vantaggio con la rete di Francesco Acerbi che completa la rimonta e chiude il discorso qualificazione.

