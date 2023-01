Coppa Italia, Lazio-Bologna: la vendita dei tagliandi

La Lazio non è riuscita a portare a casa i tre punti dopo la sconfitta per 2-1 alla ripresa contro il Lecce. Nel primo match del nuovo anno all’Olimpico, dopo esser stati in vantaggio fino all’82° 2-0, i biancocelesti si sono fatti riprendere dall’Empoli, che ha trovato due reti in poco più di dieci minuti portando a casa il secondo pareggio consecutivo dopo quello di Udine.

Mattia Zaccagni, autore del secondo gol biancoceleste, è tornato sul 2-2 arrivato nel pomeriggio di ieri. Il post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, in cui ha postato l’immagine durante l’esultanza per la rete segnata, è accompagnato dalla didascalia che analizza il momento attuale della squadra di Sarri, con un occhio alla prossima partita, in programma domenica, alle 12:30, in casa del Sassuolo: “Non vincere una gara come quella di ieri lascia tanto amaro in bocca, sicuramente non è uno dei momenti migliori di questa Lazio, restiamo uniti, utilizzeremo questa rabbia facendola diventare carica positiva per la prossima”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Zaccagni (@mattiazaccagni20_)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: