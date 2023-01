Giudice sportivo, multa alla Lazio per i cori contro l’Empoli

La Lega Serie A, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso note le scelte del Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata di campionato. Tra queste c’è anche una multa di 8.000€ alla Lazio “per aver i suoi sostenitori assiepati in un solo settore, al 5o del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria; sanzione attenuata per la fattiva collaborazione della Società nel prevenire tali manifestazioni“. Altra sanzione per la Lazio dopo quella, ben più tosta, della chiusura della curva nord proprio contro l’Empoli.

