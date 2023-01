Il Messaggero | La Lazio va in analisi

Senza bollicine, sgasato, l’ultimo brindisi è un po’ amaro. Tutti si aspettavano di festeggiarlo diversamente, questo centoventitreesimo compleanno. Invece, ironia del destino, cade proprio sul 9 gennaio, il momento più complicato dell’anno. Il giorno dopo il pareggio beffa con l’Empoli, si cerca di esorcizzare fra i sorrisi di rito la paura di un ulteriore crollo emotivo. Giusto, perché sarebbe veramente un delitto mollare adesso. Bisogna battere subito il Sassuolo per tornare a guardare in alto e non più in basso. I punti in classifica sono sempre 31, ottimo bottino, il quarto posto resta a un passo, ma vanno debellati immediatamente tutti i sintomi della mini-crisi della Lazio. Sono dentro: manca la solidità di inizio campionato perché c’è caos nel cervello, negli ultimi anni è accaduto troppo spesso. È un eterno ritorno di blackout legati a un germe di superficialità, che non lascia mai Formello, contagia tutti e macchia ancora il cammino.

I TIFOSI FURIOSI – È iniziato a novembre il calo: 3 ko, 1 pareggio e 2 vittorie nelle ultime 6 di campionato, con lo stop di mezzo. Cinque punti persi contro Lecce ed Empoli nel nuovo anno, 13 in totale (altri 2 con la Samp, 3 con Napoli e Salernitana) partendo da una situazione di vantaggio ribaltata nel secondo tempo. Domenica pomergio pure peggio: da 80 anni, la Lazio non si faceva recuperare un 2-0, dopo aver dominato sino a 7’ dal gong. Se le partite durassero 45’, i biancocelesti sarebbero primi con 35 punti davanti a Inter (34), Napoli (33), Milan (29) e Juve (27), in questo momento. Che peccato, nemmeno Sarri riesce a stoppare questo corto circuito periodico e finisce sotto processo dopo un anno e mezzo: «La cilindrata della testa è difficilmente migliorabile, ma continuiamo a provarci con allenamenti di altissimo livello». La squadra correva a tremila nel ritiro turco, i dati confermano ancora l’ottimo stato fisico, ma si azzerano quando le gambe tremano. Secondo Sarri, manca un po’ di carattere a questo gruppo: «Ma è generoso, si allena bene e manca solo nel momento del compimento. Superando questo limite, possiamo toglierci soddisfazioni con tutti e io ci credo. Qui sto benissimo, sono motivato e a 64 anni (oggi è il suo compleanno, ndr) la lazialità mi è entrata dentro. Il presidente ormai è un amico».