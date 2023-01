Il Messaggero | Lotito, fuochi d’artificio: “Delusione alle spalle, ricominciamo col botto”

Altra notte di gala all’hotel Hilton Cavalieri, la Lazio è tornata a fare festa per i 123 anni. Stavolta Lotito ha invitato famiglie e sponsor: «Questa cena è una riunione particolare – ha rivelato alla sala il patron – non tutti hanno la possibilità di festeggiare 123 anni». Il 2023 non sarà iniziato al meglio, ma merita comunque i fuochi d’artificio: «Li ho voluti per chiudere un capitolo e per iniziare un nuovo anno col botto. Bisogna metterci alle spalle gli ultimi risultati poco positivi e avere la coscienza di poter intraprendere un percorso nella seconda metà di stagione anche superiore a quanto fatto nella prima». Parole da pater familias: «I risultati servono non solo sul lato sportivo, ma anche per regalare emozioni. La mia responsabilità è quella di essere proprietario e custode dell’amore per questa maglia. Noi non difendiamo invece le persone che adottano comportamenti che non sono in linea con i nostri valori, li combattiamo». Lanciata ieri la nuova Media Company della Lazio. Pure il ds Tare si scioglie: «Ci troviamo ancora insieme a festeggiare una delle società più importanti del calcio italiano. Mi sento onorato di far parte di questa famiglia da 18 anni».