Il Tempo | Lazio, compleanno numero 123 sotto la pioggia

Festeggiamenti contenuti in casa Lazio. Il pareggio contro l’Empoli ha rovinato in parte l’atmosfera per i 123 anni di storia biancoceleste. Immancabili i fuochi d’artificio alla mezzanotte del 9 gennaio, così come il corteo che è sfilato in Piazza della Libertà nonostante il nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale. Le celebrazioni sono poi continuate nella giornata di ieri: dai rappresentanti dell’Atletica Leggera alla Fondazione Lazio, passando per i premi Bigiarelli, fino ad arrivare alla cena di squadra al Rome Cavalieri Waldorf Astoria. Ma andiamo con ordine: alle 11.30 sono si è provveduto al posizionamento di un leggio e all’aggiornamento dei pannelli del Giardino Luigi Bigiarelli proprio in Piazza della Libertà. Alle 15.30, nella Sala Tevere della Regione, si è tenuto l’evento «Le Ali allo sport: l’Anno che Verrà». Un’introduzione di 6 progetti della Fondazione per il 2023 e un calendario speciale ispirato ai manga giapponesi. A seguire, alle 18.30, al Circolo Canottieri Lazio, si è svolta la presentazione del libro del giornalista Francesco Troncarelli («Come eravamo: quelli che hanno portato il tifo in curva»). Alle 20 invece c’è stata la consegna dei premi: a ritirare il riconoscimento tra gli altri anche Gabriele Paparelli e Giorgio Sandri. La giornata si è conclusa con l’appuntamento nell’hotel di lusso nel cuore di Monte Mario. Dopo tre partite di fila senza vittorie, Lotito ha chiesto al gruppo un maggiore impegno. Al termine della cena, durante il suo discorso, Lotito ha presentato il nuovo progetto di comunicazione e marketing: con l’agenzia NVP nascerà una media company per far emergere ancora di più i prodotti della Lazio. Il Tempo/Daniele Rocca

