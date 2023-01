Vialli, il ricordo di Mancini: “Gianluca mi ha detto che l’Italia dovrà vincere i mondiali del 2026, speriamo di dedicargli presto una grande vittoria”

Intervenuto durante la trasmissione Porta a Porta in onda su Rai1, il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato della scomparsa del suo ex compagno e caro amico Gianluca Vialli. Il campione italiano si è spento lo scorso venerdì alla prematura età di 58 anni, dopo aver combattuto per diverso tempo contro il cancro, lasciando un grande vuoto nel mondo del calcio italiano ed internazionale.

Di seguito il ricordo di Mancini:

“Gianluca mi ha detto che l’Italia dovrà vincere i mondiali del 2026 e che sarebbe stato con noi. Sicuramente ci sarà molto vicino e speriamo di dedicargli presto una grande vittoria. Sono andato a trovarlo l’ultima volta a Londra prima della fine dell’anno. Avevo un po’ di paura. Si è svegliato, abbiamo riso, scherzato, abbiamo chiamato Lombardo… Mi ha detto ‘io sono sereno, stai tranquillo’. Mi ha tirato lui su di morale. Era lucidissimo, ci siamo ritrovati come ci siamo lasciati: bene”.

