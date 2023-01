Oddi: “Cali di tensione? Alla Lazio ci sono troppi pochi leader”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex biancoceleste Giancarlo Oddi ha commentato l’ultimo pareggio della Lazio maturato contro l’Empoli in casa.

Queste le sue parole

“Un’idea che mi sono fatto di questi cali di tensione della Lazio è che manchino dei leader o quantomeno ce ne sono pochi. Sicuramente Immobile è un calciatore carismatico, ma gioca in attacco. Ci sono situazioni che dentro il campo devono prescindere dalle indicazioni del tecnico, devono essere lette e prevenute in campo. Come rosa le quattro squadre che sono avanti alla Lazio sono superiori, ma nonostante questo credo che sulla carta il quarto posto possa giocarselo. A patto che questi difetti vengano corretti”.

