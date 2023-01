Sassuolo-Lazio, settore ospiti sold out in poche ore

Quest’oggi alle ore 15 partiva la vendita dei biglietti per il match di Serie A valido per la penultima giornata del girone d’andata Sassuolo-Lazio. Il popolo biancoceleste, come spesso accade, ha risposto presente: i biglietti per il settore ospiti sono infatti terminati nel giro di poche ore: sold out per la tribuna nord che ospiterà i tifosi biancocelesti.

