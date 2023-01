Serie A, gli auguri al tecnico della Lazio Maurizio Sarri – FOTO

Dopo il compleanno della Lazio celebrato ieri, in casa biancoceleste non sono finiti i festeggiamenti. Quest’oggi infatti, 10 gennaio, è il giorno in cui è nato Maurizio Sarri. Il tecnico è stato omaggiato quest’oggi dalla Lazio setessa sui propri canali social, ma anche dalla Serie A che sui propri canali ha svoluto fare gli auguri all’allenatore.

Questo il post della Serie A:

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: