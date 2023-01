Una rete della Lazio Women in corsa per il gol del mese – VIDEO

L’ex biancoceleste, campione d’Italia con la Lazio di Maestrelli, Luigi Martini ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento della squadra di Sarri, che ha iniziato il nuovo anno con la sconfitta di Lecce ed il pari casalingo con l’Empoli. Per l’ex difensore i biancocelesti mancano di concentrazione una volta passati in vantaggio e le prime due gare del 2023 devono servire come lezione; Martini sottolinea che quando la Lazio gioca bene nessuno la ferma, ha un ottimo tecnico e fuoriclasse del calibro di Immobile e Milinkovic: ora deve uscire il carattere del gruppo, sotto la guida dai leader, perché sono vietati altri passi falsi e col Sassuolo i tre punti saranno fondamentali per evitare tensioni.