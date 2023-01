Il Tempo | Lazio, Lotito apre il mercato. Sarri aspetta rinforzi

Una promessa ribadita anche davanti a un calice di champagne. La cena per i 123 anni della Lazio è servita anche per un piccolo confronto tra il presidente Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Pochi minuti in cui il patron ha tranquillizzato il proprio allenatore: il mercato a gennaio si farà. La priorità è il terzino sinistro, ma con il passare delle settimane è emersa sempre di più la necessità di poter contare su un vice Immobile.

Non solo per quando Ciro non c’è (infortuni o squalifiche), ma anche da lanciare a partita in corsa in caso di bisogno. E comunque prima di procedere bisogna sistemare la questione dell’indice di liquidità. Il numero uno biancoceleste, anche in questo senso, non sembra preoccupato. Le principali rassicurazioni erano arrivate durante la trattativa per Pellegrini: l’uscita di Fares (1.2 milioni di ingaggio), non dovrebbe essere decisiva per operare liberamente sul mercato. L’esterno di proprietà della Juve continua a essere nel mirino della Lazio, che vorrebbe accontentare Sarri e (ri)portarlo a Roma già a gennaio. Il ragazzo, in prestito all’Eintracht Francoforte, si trova in ritiro a Dubai con la squadra: la Bundesliga riparte sabato 21 (sfida contro lo Schalke), Pellegrini spera di aver già voltato pagina. Serve però l’affondo della Lazio. I tedeschi non hanno intenzione di trattenere un giocatore controvoglia, mentre il club bianconero è in attesa di una proposta da parte di Lotito. L’accordo potrebbe riguardare i prossimi 18 mesi. In questo caso si opererebbe in due tranche: la prima per i sei mesi che restano di questa stagione (rimangono 750 mila euro da versare per l’ingaggio del classe 1999). Poi si aprirebbe una nuova trattativa per il rinnovo del prestito, con la formula dell’obbligo di riscatto a determinate condizioni. Attualmente non ci sono alternative sul tavolo in quel ruolo: o Pellegrini o niente. Discorso diverso per quanto riguarda l’attacco. Nelle ultime ore si è raffreddata sensibilmente la pista che porta a Bonazzoli della Salernitana. Mentre ha ripreso quota l’ipotesi Sanabria. Un assist in tal senso potrebbe arrivare dalla Roma: il Torino infatti sta spingendo per arrivare a Shomurodov, con i giallorossi che sembrerebbero aver dato il via libera al trasferimento, a cominciare da Mourinho.

L’attaccante paraguaiano, che in questa stagione ha segnato 3 gol in 12 partite, in passato è stato accostato più volte alla Lazio. L’ultima in ordine di tempo la scorsa estate, quando poi la società decise di puntare su Cancellieri. Il nome nuovo invece rimbalza dal Belgio. A quanto pare sul taccuino del ds Tare sarebbe finito anche il profilo di Ferran Jutglà, catalano, classe ’99, in forza al Club Bruges. Gli interessi dell’attaccante sono gestiti dalla You First Sport, agenzia con cui la Lazio ha rapporti saldi. La stessa di Luis Alberto e Raul Moro. Secondo aspetto da non sottovalutare: Jutglà fa parte del roster della Mizuno. Non dovrebbe trattarsi di un’operazione per il mercato invernale, ma il suo nome potrebbe tornare in estate. Il Tempo/Daniele Rocca

