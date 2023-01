Lazio, i precedenti con l’arbitro Pairetto: il bilancio delle 12 sfide sorride ai biancocelesti

Domenica 15 gennaio, alle ore 12:30, la Lazio sarà di scena in casa del Sassuolo, nella 18° giornata di Serie A. Per la sfida contro i neroverdi, la designazione arbitrale ha scelto Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, come direttore di gara.

L’arbitro Pairetto ha già diretto la Lazio in 12 occasioni e, come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio dei precedenti sorride proprio a quest’ultimi: 8 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. In questo campionato sarà il primo incrocio tra la Lazio e il fischietto di Nichelino ma, la scorsa stagione, ha arbitrato per tre volte i biancocelesti: due sono state le vittorie, all’Olimpico contro il Genoa (3-1) e in trasferta contro lo Spezia (3-4); il terzo incrocio si è chiuso con la sconfitta da parte della squadra di Sarri in casa dell’Inter per 2-1.

