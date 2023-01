Compleanno Alessio Romagnoli, gli auguri della Lazio in stile biancoceleste | VIDEO

Tanti ex calciatori, che hanno militato anche nel campionato italiano di Serie A, si trovano a Sharjah, città degli Emirati Arabi, per svolgere, dal 12 al 14 gennaio, un torneo di footgolf e padel-tennis.

Tra i diversi campioni del calcio invitati, ci sono anche ex calciatori che hanno vestito la maglia della Lazio, come Diego Fuser, Dario Marcolin e Beppe Signori. I tre si sono ritrovati per questa iniziativa, ed hanno scattato una foto pubblicata sui propri profili social. L’immagine, pubblicata da Fuser su una Stories sul proprio profilo Instagram, è stato repostata da Marcolin e, l’ex centrocampista biancoceleste, ha aggiunto la frase: “Un pezzo di Lazio”.

I tre non solo gli unici ex calciatori biancocelesti presenti all’evento: infatti, tra i tanti invitati, ci sono anche Massimo Oddo, ex Capitano della Lazio, e l’ex centrocampista Cristian Brocchi.

Oltre a loro, presenti anche l’ex portiere Dida, Francesco Totti, Luca Antonini, Clarence Seedorf, Roberto Donadoni, Sébastien Frey, Alessandro Costacurta, Cristian Zaccardo, Enrico Annoni, Ibrahim Ba e Stefano Eranio.

