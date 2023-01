FORMELLO – Casale torna subito in gruppo. Lavoro tattico ad alta intensità

Dopo l’allenamento andato in scena in mattinata, il gruppo biancoceleste è tornato a lavorare nel pomeriggio a Formello, per la seconda seduta di giornata. Oltre a Gila, già assente in mattinata, anche Casale e Fares non hanno preso parte all’allenamento, mentre è stato aggregato il primavera Ruggeri. Dopo un lavoro iniziale basato sulla forza esplosiva e sulla rapidità, la squadra ha lavorato dal punto di vista tattico, con due formazioni schierate in campo con il 4-3-3. L’allenamento è terminato con la consueta partitella a campo ridotto, decisa dai gol di Pedro e Vecino.

Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra ieri, il gruppo biancoceleste si è allenato stamattina presso il Centro Sportivo di Formello, con la seduta che è iniziata alle 11.00. Maurizio Sarri ha potuto lavorare con l’intero gruppo a disposizione, fatta eccezione per Gila ancora assente. Dopo l’iniziale riscaldamento tecnico, la squadra è stata divisa per reparti per la fase tattica: da una parte i difensori a lavoro con Sarri, dall’altra centrocampisti e attaccanti con Martusciello. Nel pomeriggio la squadra tornerà in campo per la seconda seduta di giornata.

