GdS | Pista Bonazzoli, la Lazio si muove per il piano Sarri

Più del vice Immobile. Più di un altro centravanti. La priorità per Sarri è il terzino sinistro, una carenza strutturare presente da almeno un paio di stagioni – se non di più – nella rosa della Lazio, che non è riuscita a trovare un degno sostituto di Lulic su quella fascia. Sia chiaro, Marusic (un destro) è stato adattato e sta facendo molto bene ma non ha le caratteristiche che lì a sinistra vuole Sarri. Più volte ha fatto presente questa esigenza alla società, che ora sembra intenzionata ad accontentarlo. Non del tutto, visto che il suo preferito è Parisi dell’Empoli: profilo troppo costoso a gennaio. Ecco che il nome caldo è quello di Luca Pellegrini, classe ‘99 di proprietà della Juventus e in prestito al Francoforte: potrebbe rientrare anzitempo alla base per poi andare da Sarri. La formula sarà il prestito: con l’indice di liquidità in negativo, la Lazio non può permettersi investimenti. E potrà accelerare su Pellegrini solo quando avrà ceduto Fares, terzino sinistro fuori rosa da 1,3 milioni annui fino al 2025 (piace al Bologna). Entrambi sono gestiti dalla stessa agenzia di procuratori: un dettaglio che può facilitare l’operazione. Se quindi potrà fare un’operazione in entrata, senza dubbi Lotito la farà a sinistra. Non in attacco, dove Immobile è tornato a pieno regime e Felipe Anderson ha convinto come falso nueve. In più, ci sono Romero e Cancellieri che hanno bisogno di giocare e crescere: il club li considera come due talenti da custodire e valorizzare. Certo, se poi dovesse capitare un’occasione irripetibile a Formello ci penseranno. Altrimenti ogni discorso per il vice Immobile sarà rimandato a giugno. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

