Kamenovic capitano nell’amichevole dello Sparta Praga

Dopo la doppia seduta di allenamento andata in scena ieri, oggi i biancocelesti sono tornati in campo nel pomeriggio, in preparazione della sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Dionisi, in programma domenica alle 12:30. A Formello l’unico assente di giornata resta Gila, che non tornerà prima della prossima settimana. Tornato invece in gruppo Casale, che ha smaltito l’attacco influenzale che lo aveva tenuto lontano dal campo ieri pomeriggio. Dopo l’iniziale riscaldamento, la squadra ha svolto un ampio lavoro di carattere tattico seguito dalla partitella a campo ridotto finale. Da segnalare l’alta intensità dell’allenamento della squadra, sicuramente motivata a invertire la rotta di questo inizio di 2023.

