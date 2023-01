SETTORE GIOVANILE | Lazio, il programma completo del weekend

La Onlus “Un cuore per tutti…tutti per un cuore” organizza la 20° edizione del “Gran Galà della Solidarietà”. Di seguito il comunicato ufficiale con tutte le info e dettagli:

“Come ogni anno la Onlus “Un cuore per tutti…tutti per un cuore”, organizza il “Gran Galà della Solidarietà”, giunto alla XX edizione. Sito: www.uncuorepertutti.com ; Facebook: Un cuore per Tutti….Tutti per un Cuore Onlus . La Onlus ha ricevuto la Benedizione Apostolica del Santo Padre Benedetto XVI e la Medaglia Presidenziale del Presidente della Repubblica Italiana. Tra i Patrocini abbiamo quello del CONI (Presidente Giovanni Malagò) e quello dell’ Ordine dei Medici di Roma e Provincia (Presidente Antonio Magi).



Tale iniziativa è a favore dei bambini poveri in Argentina, dove abbiamo realizzato un villaggio per 100 bambini (Barrio Ugo Pulcini a Barranqueras, Chaco), dei bambini tibetani in esilio (Tibetan Children Village in India, a cura della sorella del Dalai Lama, Signora Jetsum Pema), e dei BAMBINI CARDIOPATICI, i quali non hanno speranza di vita senza l’intervento cardiochirurgico. A questo proposito, abbiamo sempre collaborato con l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, presidente il noto cardiochirurgo, prof. Alessandro Frigiola, alla realizzazione, tra l’altro, di un centro di cardiochirurgia pediatrica presso l’Ospedale di Damasco (Siria), con circa duemila bambini operati con successo (direttore sanitario il siriano prof. Tammam Youssef). Ospiti d’onore e premiati: il mitico campionissimo Giacomo Agostini e Gianni Petrucci, Presidente della F.I.P, il Marò Massimiliano La Torre.



La XX Edizione avrà luogo il 14 gennaio 2023, ore 19:00, presso il TH Roma – Carpegna Palace, Via Aurelia 481, in Roma, con una cena spettacolo. Dopo l’aperitivo di benvenuto, inizieremo, nel teatro, con l’Inno Nazionale e con un’artista leggendaria. Poi mostreremo le opere e i progetti della Onlus. Presenta Manila Nazzaro. Durante la Cena Spettacolo, con un ricco menu, si esibiranno, come in ogni edizione, artisti famosi e personaggi pubblici. Hanno già aderito: Chiara Taigi, Giuseppe Gambi, Sergio Cammariere, Emanuela Aureli, Operapop, Adriano Pappalardo, Manuela Villa, Anna Lisa Minetti, Olen Cesari, Antonio Giuliani, Miss Italia Lavinia Abate, accompagnata dal patron Patrizia Mirigliani, Antonio Mezzancella, Francesca Manzini, il Mago del Papa Heldin, Elena Presti, Paola Zanoni, Borgia Ulisse, Iannelli Angelo, Ines Boom Boom, Denny Mendeaz, Osvaldo Bevilacqua, il Dr. Antonio Magi, presidente dell’l’Ordine dei Medici, il Dr. Brunello Pollifrone, presidente degli Odontoiatri di Roma e Provincia, il Dottor Marco Squicciarini, responsabile dei corsi BLS-D, la S.S. Lazio con il Presidente Senatore Claudio Lotito e allieterà i presenti la presenza dell’aquila Olympia, con il suo falconiere Juan Bernabè.



Sarà consegnato il Premio “Un Cuore Per Tutti”, realizzato dal Maestro Enzo Riverso.

Il noto regista Ferzan Ozpetek, sostenitore della Onlus, metterà a disposizione i suoi libri con dedica. La MBM Biliardi offrirà come premio una stecca pregiata, fatta a mano, con puntale in carbonio. Sarà presente, come ogni anno, Giorgio D’Antonio, presidente della Scuderia Ferrari Club Appia Antica con i soci, Davide Papa con la Scuderia Ferrari Campidoglio. Entrambe offriranno un dono per la riffa. Il Presidente Walter Borghino con il Panathlon Club Roma. Saranno presenti organi di stampa e Tv.



Alla fine della cena, è prevista “La riffa della Solidarietà”, dove verranno battuti, al miglior offerente, dei cimeli che gli amici della Onlus hanno donato e doneranno all’Associazione per raccogliere fondi. Come esempio: immancabili, da 20 anni, i gioielli MILUNA e l’Acqua Cottorella. Possiamo trovare la maglia di Ciro Immobile, palloni autografati da tutti i giocatori e giocatrici della S.S. Lazio, oggetti utili offerti da BRICOFER di Massimo Pulcinelli, DEFIBRILLATORI di ultima generazione offerti da EMD 112 e dalla NIHON KOHDEN, Raniero Testa, atleta record del mondo nel tiro a volo, offrirà il soggiorno di una settimana per un percorso formativo a Brescia o a Frosinone, Bruno Bassetto, Guinness dei primati della salamella più lunga del mondo, verrà da Treviso per far gustare agli ospiti la sua famosa “battuta al coltello”, un sontuoso cesto di Lorenzo VANNI, etc..

Un particolare ringraziamento a Fabio Calcopietro, il quale disinteressatamente e generosamente si prende cura da anni del sito della Onlus.

Un ringraziamento al TH ROMA – Carpegna Palace per la generosa disponibilità a favore della charity.

Un ringraziamento ad Al Pacino, Service Rai.

Un ringraziamento al Maestro Riverso per aver offerto le targhe.



Quest’anno, in ricordo dello storico presentatore del Gran Galà, Fabrizio Frizzi, appassionato di motori, sarà messa a disposizione, del miglior offerente, una moto da collezione. Si tratta di una Bianchi militare “anfibia”, progettata da Lino Tonti nel 1946 e in produzione nel 1961; 320 di cilindrata. È conservata, iscritta al registro ASI (auto motoclub storico italiano) e marciante, con documenti in regola: bollata, assicurata e revisionata.



Ricordo che chi volesse partecipare come sostenitore o sponsor, può versare un contributo di solidarietà (elargizione liberale con fattura) direttamente sul conto della Onlus e, se lo desidera, può inviare il proprio logo da inserire nelle comunicazioni ufficiali e sui manifesti.

IBAN: IT95S0832703399000000021335; intestato a: Un cuore per tutti…tutti per un cuore.

Causale: Cena di solidarietà 2023.

Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 3



Abbiamo una convenzione per le camere.

Ampio parcheggio custodito. Dress code: Elegante.



INFO E PRENOTAZIONI: 3341872865 (Katiuscia) oppure: 3887368306 (Elena)- Vi aspetto. Cari saluti,



Dr. Ivo Pulcini, Presidente della Onlus”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: