Tre ex biancocelesti si ritrovano ad un torneo di footgolf e padel: “Un pezzo di Lazio” | FOTO

Si avvicina sempre di più il weekend. Fine settimana che vedrà in campo quattro giovanili della Lazio. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, tra sabato e domenica, saranno quattro le sfide che vedranno impegnate le Under della Lazio: l’Under 18 sarà impegnata in casa del Cesena al C.S. Alberto Rognoni, l’Under 17 invece al Pasqualino Stadium di Palermo, mentre l’Under 14 Professionisti e l’Under 14 Regionali Elite saranno di scena rispettivamente al C.S. Green Club di Roma contro l’Ancona e al Trastevere Stadium di Roma proprio contro il Trastevere.

Di seguito il programma del weekend:

Under 18 Nazionale Serie A-B | CESENA-LAZIO

Domenica 15 gennaio ore 10:30, Centro Sportivo Alberto Rognoni (FC)

Under 17 Nazionale Serie A-B | PALERMO-LAZIO

Domenica 15 gennaio ore 14:00, Pasqualino Stadium (PA)

Under 14 Professionisti | LAZIO-ANCONA

Domenica 15 gennaio ore 14:45, C.S. Green Club (RM)

Under 14 Regionali Elite | TRASTEVERE-LAZIO

Sabato 14 gennaio 2023 ore 15:00, Trastevere Stadium (RM)

