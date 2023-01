Biglietti Lazio-Milan, prelazione per gli abbonamenti aquilotto: tutte le info e i dettagli

Domenica 8 gennaio gli ultras di Napoli e Roma si sono resi protagonisti di alcuni scontri in autostrada, all’altezza dell’autogrill di Arezzo, costringendo le forze dell’ordine a chiudere quel tratto di carreggiata, causando in tal modo 15 km di fila. Un grande disagio per tutti gli automobilisti e non che si sono ritrovati in zona a quell’ora.

Questa mattina il Corriere dello Sport ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il Governo avrebbe potuto decidere di vietare fino alla fine del campionato le trasferte ai tifosi della Roma e a quelli del Napoli, annunciando che nel pomeriggio si sarebbe tenuta una riunione davanti al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente della FIGC Gabriele Gravina per decidere il da farsi.

Non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali, ma sembra che il Viminale abbia deciso per vietare le trasferte ai tifosi azzurri e giallorossi residenti in Campania e nel Lazio per il resto delle partite di Serie A. Le trasferte europee non sarebbero incluse nel provvedimento e di volta in volta il Prefetto potrebbe rivedere la scelta e concedere parziale libertà di movimento.

