CdS | Gagliardini un’altra idea low cost per la Lazio

La Lazio sta seriamente pensando a Luca Pellegrini, giocatore proposto a Formello nelle ultime settimane. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il classe ’99 è un obiettivo sempre più concreto dei biancocelesti: nelle ultime ore l’Eintracht ha dato il via libera al suo ritorno in Italia; la stessa Juve (proprietaria del cartellino) non opporrebbe alcun tipo di problema, i bianconeri vorrebbero l’obbligo, ma potrebbero aprire al diritto di riscatto.

Alla Lazio piace molto anche Parisi, ma la valutazione è diversa e soprattutto l’Empoli per cederlo a gennaio vorrebbe l’obbligo. I capitolini cercano un terzino per gennaio, non stanno pensando a Pellegrini per giugno: il via libera dell’Eintrach (e la volontà assoluta del diretto interessato che accetterebbe un ingaggio più basso) passa attraverso una tempistica che non porti all’ultima settimana di mercato. E proprio su questo si sta lavorando. Intanto, Fares sta valutando alcune proposte: ci sono stati sondaggi di Bologna e Salernitana. AlfredoPedullà.com

