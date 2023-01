Coppa Italia, la Fiorentina e Roma ai quarti

In serata si è giocato all’Olimpico il secondo ottavo di giornata, con la Roma che ha affrontato il Genoa guidato da Alberto Gilardino. Sono i giallorossi ad accedere ai quarti di finale, dopo la vittoria ottenuta per 1-0 grazie alla rete di Dybala. La squadra di Mourinho affronterà la vincente tra Napoli e Cremonese.

Alle 18.00 è iniziato l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria, per decidere quale tra le due squadre avrebbe affrontato il Torino, corsaro ieri sera in trasferta contro il Milan. A decidere il match è stato Barak, che al minuto 25′ ha regalato alla Fiorentina il decisivo gol dell’uno a zero. I blucerchiati non sono riusciti a rientrare in partita, con il difensore Murillo che è stato espulso nei ,minuti di recupero del match. Uno a zero dunque il risultato finale, con la Fiorentina che affronterà il Torino di Juric ai quarti di finale.

