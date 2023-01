Il Messaggero | Lazio, alla ricerca del gol perduto

Alla ricerca del sorriso perduto, Immobile punta il Sassuolo. Lo ha giurato al centoventitreesimo compleanno della Lazio: «Ultimamente non siamo stati dei fulmini di guerra, ma prometto ai tifosi che stiamo tornando. Metteremo ancora più impegno per conquistare i 3 punti a Reggio Emilia, saremo fuochi d’artificio, come dice Lotito». Ciro ora è carico, avvelenato. Domenica scorsa non si dava pace per l’arbitraggio di Pezzuto e per non essere riuscito a far quel 190esimo gol in serie A, che lo avrebbe catapultato all’ottavo posto al fianco di Hamrin nella classifica dei bomber di ogni tempo e, forse, avrebbe pure regalato alla Lazio il primo successo del nuovo anno. A digiuno con l’Empoli, Immobile aveva segnato invece invano a Lecce, alla ripresa sfortunata di questo campionato. Stavolta Immobile vuole prendersi tutto e dedicare la vittoria all’amico Gianluca Vialli a cui ieri ha dato l’ultimo saluto alla chiesa Santa Teresa di Gesù, insieme a tanti altri personaggi del mondo dello sport.

SENTENZA IN TRASFERTA – Dopodomani non salterà un altro pasto. A pranzo Ciro vuole sbranare di nuovo il Sassuolo: contro gli emiliani ha già colpito 10 volte, ha timbrato persino con 2 assist il tabellino. In trasferta è un cecchino, anche in questa stagione vanta 5 reti nelle ultime 4 gare di seguito, è più affamato che all’Olimpico. Oltretutto domenica sarà un po’ come stare a casa, con oltre quattro mila tifosi al seguito. Immobile non li tradirà, non può più perdere tempo se vuole davvero raggiungere Osimhen a quota 10 centri e provare a polverizzare un altro record da capocannoniere italiano. Il centravanti partenopeo alla fine ha solo tre gol di distacco, è col fiato sul collo del nigeriano, nonostante tutto. Complici gli infortuni e quasi 7 gare ai box, Ciro non aveva mai collezionato appena 7 reti, alla 18esima giornata, dal suo sbarco alla Lazio. Stavolta è giustificato, ma ora il capitano va preservato per il futuro.