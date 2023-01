Il Tempo | Lazio, Casale sta bene. Luis Alberto chiede spazio

È già rientrato l’allarme Casale. Dopo aver saltato la doppia seduta di mercoledì a causa dei sintomi influenzali, l’ex centrale del Verona si è rimesso a disposizione e ha svolto l’intero allenamento di ieri con il resto dei compagni. Si riproporrà ancora una volta il ballottaggio con Patric, che non vede il campo dallo scorso 3 novembre, match di Europa League contro il Feyenoord. Per ritrovare una sua traccia in campionato invece bisogna tornare addirittura al 10 ottobre, quando partì titolare a Firenze accanto a Romagnoli. Vista l’assenza di Lazzari, lo spagnolo potrebbe essere impiegato anche da terzino destro, opzione che Sarri non ha mai preso in considerazione in questa stagione. Se non dovesse essere domenica, Patric si rivedrà giovedì in Coppa Italia. Hysaj rimane quindi in vantaggio per completare la linea a quattro insieme a Casale, Romagnoli e Marusic. La buona prova messa in campo contro l’Empoli potrebbe regalare a Luis Alberto una nuova chance dal primo minuto: in mediana con lui Cataldi e Milinkovic. Davanti Pedro in ritardo rispetto al tridente titolare. Il Tempo/Daniele Rocca

