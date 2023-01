LAZIO WOMEN | La designazione arbitrale per la sfida contro il Cesena

Attraverso una nota diramata sul proprio sito web, la Lazio ha comunicato quella che sarà la designazione arbitrale scelta per la sfida della Lazio Women contro il Cesena. La gara, è in programma per domenica 15 gennaio 2023 alle ore 15:30.

Questo il comunicato della Lazio

“La 13ª giornata di Serie B Femminile Lazio Women-Cesena, in programma domenica 15 gennaio 2023 alle ore 14:30 al campo Mirko Fersini di Formello, sarà diretta dal signor Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Domenico Colonna e Manuel Giorgetti.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: