Oddo, quanti ex Lazio in un’immagine: e spunta anche un intruso ex Roma – FOTO

La Lazio, dopo un avvio di anno complicato, si affida al suo bomber per fare bene domenica in casa del Sassuolo, nel match delle 12:30. Ciro Immobile, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, di record ne ha collezionati uno dopo l’altro e ora ha altri due traguardi nel mirino: ha raggiunto in autunno al nono posto il terzetto Signori-Del Piero-Gilardino a quota 188 gol in A e nella gara di Lecce si è staccato dal trio rimanendo da solo al nono posto con 189 gol; vede quindi vicina l’ottava posizione, momentaneamente occupata da Kurt Hamrin (190). Inoltre il centravanti punta ai 200 gol con maglia della sua Lazio.

