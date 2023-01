CdS | Pellegrini aspetta il via, ma Fares lo blocca

Fares blocca tutto e tutti. Non ci sono offerte ufficiali, anche se i suoi manager provano a tenere calda la pista Salernitana, nonostante si sia raffreddata dopo l’ipotesi dello scambio con Bonazzoli. Lotito, dunque, potrebbe pensare di piazzare Hysaj all’estero come in estate per sbloccare l’indice di liquidità e favorire l’arrivo di Luca Pellegrini.

Lotito ha dichiarato di lavorare a un colpo, chissà che non sia proprio Pellegrini. Il presidente potrebbe aspettare i prossimi 10 giorni per intervenire, ma il terzino italiano scalpita per tornare in patria. L’Eintracht non mette ostacoli e la Juve, proprietaria del cartellino, starebbe aprendo al prestito con diritto di riscatto anziché l’obbligo. Si lavorerebbe a un prestito fino al 2024, ma l’unico nodo da sciogliere davvero è l’ingaggio. Pellegrini guadagna 3 milioni di euro all’anno e fino a metà giugno metà stipendio lo pagherebbe la Juve, ma da luglio in poi sarebbe a carico della Lazio.

L’entourage di Pellegrini è lo stesso di Fares, stanno provando a far uscire uno ed entrare l’altro. L’algerino si sta allenando da giorni, chissà se verrà convocato per la trasferta di Reggio Emilia.

Per l’attacco si è pensato prima a Bonazzoli, poi a Sanabria. Il discorso però è sempre lo stesso: per fare movimenti in entrata c’è bisogno di movimenti in uscita. Momentaneamente la priorità di Sarri è il terzino e il discorso vice Immobile sarebbe rimandato a giugno. Sanabria lascerà Torino solo se i granata acquisteranno Shomurodov.

Corriere dello Sport/Daniele Rindone

