CdS | Sergej scaccia le voci e prepara la riscossa

Dopo i flop contro Lecce e Empoli, è comunque difficile che Sarri decida di privarsi di Milinkovic. Una sua esclusione farebbe pensare a una crudeltà autolesionista, inoltre uno come il serbo ha bisogno di ricaricarsi mentalmente e fisicamente in campo. Infatti, il rebus centrocampo sembra non coinvolgere minimamente Sergej. Salvo sorprese, il ballottaggio rimane il solito: Luis Alberto, Basic o Vecino? Ieri è stato provato il croato insieme a Sergej e Cataldi, ma forse mister Sarri ha voluto confondere le idee. La sensazione è che i titolari contro il Sassuolo saranno Milinkovic e Luis Aberto: non si può pensare di andare avanti e sbloccarsi senza gli uomini più rappresentativi. Che il mister sia disposto a privarsi di entrambi a gennaio, come qualcuno ipotizza, è altamente rischioso. Naturalmente, invocherà dei rinforzi a giugno e uno dei nomi fatti è quello di Zielinski, che però guadagna più di Milinkovic.

Milinkovic è disposto a rimanere fino a giugno e a concordare la partenza estiva per permettere alla squadra che l’ha cresciuto di trarre un guadagno dalla sua cessione che va dai 40 ai 50 milioni di euro, piuttosto che andarsene a zero l’anno prossimo. Il suo staff si mostra irritato per le continue voci di mercato e si sta impegnando a smentirle tutte, compresa quella uscita in settimana sull’offerta del Newcastle o quella dell’Arsenal lanciata dal Sun.

Si spera che domani Milinkovic torni protagonista contro il Sassuolo, squadra a cui h segnato quattro volte, di cui 2 nelle ultime 2 gare.

Corriere dello Sport/Daniele Rindone

