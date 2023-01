FORMELLO – Hysaj completa il pacchetto difensivo. Vecino verso una maglia da titolare

Siamo alla vigilia della trasferta di Sassuolo, dove la Lazio cercherà di ottenere la prima vittoria in questo 2023. Un avversario complicato da affrontare, anche in virtù del fatto che i biancocelesti non vincono a Reggio Emilia dal 2019, quando Caicedo decise il match nel finale. Fatta eccezione per Gila, Maurizio Sarri ha lavorato a Formello con l’intero gruppo a disposizione. Dopo una fase iniziale incentrata su torello, attivazione atletica e rapidità, la squadra ha lavorato dal punto di vista tattico, con due formazioni schierate in campo con il consueto 4-3-3. Davanti a Provedel sarà Hysaj a sostituire lo squalificato Lazzari, completando il pacchetto difensivo con Casale, Romagnoli e Marusic. In mezzo al campo pronti Cataldi e Milinkovic, con Vecino che potrebbe completare il trio di centrocampo. In avanti verso la conferma il tridente offensivo visto la scorsa domenica contro l’Empoli, con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, con Pedro come spesso è avvenuto pronto a subentrare a tra in corso.

