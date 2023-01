La Repubblica | Sergej, 80 giorni senza un gol ma torna la Juve

Ciro Immobile è alla ricerca dell’ennesimo traguardo in maglia biancoceleste. E’ già diventato il miglior marcatore della storia del club, superando Piola, ma non gli basta. Il centravanti ha iniziato la scalata alla classifica dei bomber più prolifici di tutti i tempi in Serie A. Per ora ha agganciato Signori, Del Piero e Gilardino a 188 gol e ha già messo nel mirino Hamrin a 190 reti. Dopodiché ci sarà l’obbiettivo principale: Baggio a 200 gol.

Il Sassuolo arriva preciso, è una squadra a cui ha segnato già 10 volte in carriera, di cui 2 quando vestiva la maglia del Pescara a e 1 col Torino. I primi gol con la Lazio contro i neroverdi risalgono al 2016/16: uno all’andata e uno al ritorno. Lo stesso è successo la stagione seguente, mentre nel 2019 ha segnato solo a Roma. Il resto dei sigilli li ha messi a segno l’anno seguente a Reggio Emilia e poi a Roma il campionato successivo.

Domani Immobile potrà contare sull’aiuto di Milinkovic, altro giocatore particolarmente ispirato dal Sassuolo: agli emiliani ha segnato 4 gol, ma non ha servito nessun assist. Per ora. Oltre al serbo ci sarà anche Luis Alberto, di cui serve la magia per ritrovare le vittorie dopo le ultime tre giornate di campionato.

Il Tempo

