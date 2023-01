Lazio Primavera, contro il Cosenza riprende la corsa: obiettivo primo posto

Ormai la Lazio Primavera si è rimessa completamente in carreggiata. Dopo aver temuto un’altra stagione fallimentare a seguito dei pochissimi punti presi in poche partite, fattore che ha messo in ombra anche il tecnico Sanderra per qualcuno “pronto a dimettersi” i biancocelesti si sono rimessi in corsa raggiungendo le prime posizioni in poche giornate portandosi a un solo punto dal Pisa, che si trova in prima posizione. Proprio in casa della squadra toscana i ragazzi di Sanderra hanno iniziato l’inseguimento che ha portato in poco tempo a sperare addirittura nel primo posto.

LA LAZIO – Sarà un fatto di mentalità? Non si sa. Quello che è certo è che il potenziale per affrontare questa competizione al meglio c’è. Quello che mancava era, probabilmente, un po’ di fiducia nei propri mezzi e una mentalità non ancora adatta ad affrontare certe sfide. Ma il lavoro di Sanderra sta dando i suoi frutti e la squadra, al momento, sembra ruotare alla perfezione. L’inserimento di Bertini in campo ha dato ciò che mancava: un po’ di ordine e fisicità utili a creare un centrocampo più solido. Inoltre la grande stagione che sta affrontando Valerio Crespi e le ottime prestazioni di giocatori come Floriani Mussolini e il capitano Fabio Ruggeri.

IL COSENZA – La squadra calabrese, in questa stagione, ha vissuto dei periodi di alti e bassi: il momento di forma non è dei migliori e, nonostante un periodo in cui hanno vinto 4 partite consecutive, si trovano alla settima posizione a 3 punti dalla zona playoff. Nelle ultime due partite, inoltre, hanno fatto un solo punto perdendo contro lo Spezia per 2-1 e pareggiando con l’Ascoli per 2-2. I gol segnati e quelli subiti sono gli stessi: 17.

