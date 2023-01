Lazio Women, torna la Serie B: in assenza di Visentin, grande responsabilità in attacco

Riparte la Serie B femminile.

Nel campionato cadetto la prima partita del nuovo anno delle biancocelesti sarà contro il Cesena: il fischio d’inizio è previsto domenica 15 gennaio alle ore 14:30. A soli tre punti dalla Lazio capolista, la squadra di Ardito viene da un momento positivo con quattro risultati utili consecutivi: unica nota amara dell’ultimo periodo, è stato il pareggio inaspettato contro il Sassari Torres che milita nella parte bassa della classifica.

Se da una parte il Cesena è alla ricerca di nuove conferme in campionato, la Lazio Women vuole continuare a sognare la promozione in A. Nonostante apra la classifica di Serie B, le ultime due partite non hanno sorriso alle biancocelesti: la sconfitta a Napoli, colpa anche di una condizione fisica non ottimale delle giocatrici, e quella contro il Milan in Coppa Italia non hanno aiutato. Tuttavia, la sosta invernale potrebbe aver giovato alle ragazze di mister Catini che questo week end scenderanno in campo al Mirko Fersini.

L’assenza di Noemi Visentin, stella dell’attacco capitolino, dovrà essere compensata dall’apporto del reparto offensivo: starà alle biancocelesti saper cogliere quest’occasione in un momento di difficoltà. I fari sono puntati soprattutto su Despoina Chatzīnikolaou, seconda nella classifica marcatrici di Serie B.

