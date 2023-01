Sassuolo-Lazio, fattore tifo per ripartire: 6.000 biancocelesti riempiranno il Mapei Stadium

Domenica 15 gennaio alle ore 12:30 andrà in scena la sfida di Serie A tra Sassuolo e Lazio. I neroverdi arrivano all’incontro dalla sconfitta subita in trasferta contro la Fiorentina, e in casa tenteranno di tornare al successo. I biancocelesti invece, vivono un momento non del tutto felice. Il nuovo anno è partito a rilento, con la brutta sconfitta rimediata contro il Lecce in rimonta e il pareggio casalingo maturato pochi giorni dopo con l’Empoli, sempre in rimonta. Due risultati che hanno generato molto malumore nell’ambiente, nei tifosi ma sopratutto nella squadra. Lo stesso Sarri nella conferenza della vigilia, ha detto di aver visto un organico triste.

L’entusiasmo, giustamente, è scomparso e solo una vittoria può farlo ritornare. Contro gli uomini di Dionisi però, non sarà facile fare risultato. Il Sassuolo infatti, nelle gare casalinghe tende ad esaltarsi sopratutto contro le big. Motivo per cui, la Lazio dovrà prestare molta attenzione, cercando di non ricadere negli errori commessi nelle ultime due sfide che derivano principalmente da un calo di mentalità. La squadra, vista la ricorrenza degli episodi, soffre di questi momenti di blackout in cui smette improvvisamente di giocare uscendo completamente dalla partita. Una situazione che ovviamente, va a favore degli avversari che in questo modo riescono a recuperare un risultato che fino a poco tempo prima sembrava in totale controllo dei biancocelesti. L’unico modo per uscire da questa crisi è ritrovare il successo e dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Per farlo, la Lazio potrà finalmente contare sul fattore pubblico.

Nel primo match del 2023 gli uomini di Sarri sono stati sostenuti fortemente da più di mille a Lecce. Poi, causa episodi di razzismo condannati dal Giudice Sportivo verificatosi proprio durante quella gara, nel match all’Olimpico contro l’Empoli è stata chiusa tutta la Curva Nord. Nonostante l’assenza della parte più calda dello stadio, il pubblico si è fatto comunque trovare presente raggiungendo circa quota 20.000. Nel prossimo turno contro il Sassuolo, a Reggio Emilia ci saranno ben 6.000 laziali. Una risposta forte da parte dei tifosi che, nonostante il momento di difficoltà e i fischi alla squadra dopo l’ultimo pareggio, dimostrano di non tirarsi mai indietro rimanendo affianco alla squadra.

Per la Lazio è l’ora d lasciarsi alle spalle i problemi, le ansie e le paure. È tempo di acquisire coraggio e consapevolezza, tirando fuori quella cattiveria agonistica che tanto manca a questa squadra. Solo così, la ciurma guidata da Sarri può tornare a splendere mostrando il bel calcio espresso in molteplici occasioni, che ha portato grandi risultati. Il pubblico dal canto suo, farà la sua parte, come sempre, ma sta ai biancocelesti ritrovare la magia che ha sempre caratterizzato questo club. Nonostante difficoltà e i momenti bui, la Lazio e i suoi tifosi sono sempre usciti forti e vincenti da ogni tipo di situazione e di certo, sarà così indache in questo caso.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: