SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Sassuolo

Il 24 novembre 2019 è la data dell’ultimo successo della Lazio sul campo del Sassuolo, arrivato grazie alla decisiva rete dell’ex attaccante biancoceleste Felipe Caicedo. Domani alle 12.30 gli uomini di Sarri affronteranno la squadra di Dionisi, cercando di ottenere la prima vittoria del nuovo anno. Dopo la beffa finale nel match con l’Empoli, i biancocelesti sono in cerca di punti per rilanciarsi da subito in ottica quarto posto. Al netto della falsa partenza in questo 2023, la Lazio si trova a tre punti dall’Inter di Inzaghi.

IL SASSUOLO – Sedicesimo posto in classifica a quota sedici punti: questa la sorprendente classifica degli emiliani guidati da Dionisi, che arrivano al match contro la Lazio reduci da tre sconfitte consecutive, arrivate per mano di Bologna, Sampdoria e Fiorentina. I neroverdi hanno dovuto fronteggiare le assenze per infortunio di Berardi e Traorè, che tuttavia non bastano per giustificare una classifica così deficitaria. L’ultimo successo del Sassuolo risale infatti allo scorso 24 ottobre, undicesima giornata di campionato, quando gli uomini di Dionisi si imposero sull’Hellas Verona per 2-1. Il bilancio casalingo dei padroni di casa fa registrare tuttavia tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte, con undici punti raccolti tra le mura amiche.

LA FORMAZIONE (4-3-3) – Pegolo; Toljan, Eric, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Alvarez, Laurientè.

LA STELLA – Per i padroni di casa l’uomo chiave non può che essere Domenico Berardi, che in tredici partite contro la Lazio ha messo a referto nove gol e quattro assist. In una stagione ampiamente condizionata da problemi fisici, l’esterno azzurro ha segnato tre gol fin qui. In un Sassuolo che, come detto in precedenza, si trova a sorpresa nelle zone basse della classifica, il rientro a tempo pieno di Berardi rappresenta un fattore fondamentale, che negli anni ha sempre consentito al Sassuolo di togliersi tante soddisfazioni.

IL PRECEDENTE – L’ultimo confronto tra le due squadre a Reggio Emilia risale al 12 dicembre 2021, terzultima gara del girone di andata della scorsa stagione. Dopo l’iniziale vantaggio della Lazio, arrivato grazie al gol di Zaccagni, nel secondo tempo il Sassuolo riuscì a ribaltare la gara vincendo per 2-1: decisive le reti di Berardi e Raspadori, arrivate al 63′ e al 69′.

