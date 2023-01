18° SERIE A | LIVE SASSUOLO-LAZIO

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, a pochi minuti dal match del Mapei Stadium contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky per presentare la sfida: “Bisogna fare punti perché è la cosa più importante. Siamo reduci da partite negative e dobbiamo ricominciare, sapendo comunque che abbiamo una gara difficile contro una squadra forte ma dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Frattesi? Gennaio è un mese lungo, ci sono anche altri giocatori con delle richieste. Il nostro desiderio è quello di mantenere la squadra sino al termine della stagione come abbiamo sempre fatto. Valutiamo anche il giocatore: cercheremo di trovare le soluzioni migliori, cosa che ora non è così facile. L’obiettivo comunque è quello di trattenere i giocatori più importanti fino al termine del campionato. Siamo convinti di avere una buona squadra con giocatori importanti; siamo più concentrati sul mercato in uscita che sulle entrate, ma soprattutto è importante fare punti adesso”.

