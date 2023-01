Calciomercato Lazio, Escalante verso il rientro dal prestito alla Cremonese: tre club spagnoli su di lui

E’ terminato anche il match delle 20:45, che vedeva affrontarsi la Roma e la Fiorentina. Allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi si sono imposti sui viola per 2-0, grazie alla doppietta di Paulo Dybala arrivata tra primo e secondo tempo. Dopo la Lazio e l’Atalanta, anche la squadra di Mourinho conquista i tre punti, formando nuovamente il terzetto al quinto posto a pari punti (34). La Fiorentina di Italiano invece, rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Dodo al 24esimo del primo tempo, resta al decimo posto con 23 punti dopo 18 partite.

A chiudere la 18° giornata di Serie A, penultima del girone d’andata, sarà il match tra Empoli e Sampdoria, in programma domani, lunedì 16 gennaio, alle ore 20:45.

Si è conclusa la sfida delle 18:00 di questa 18° giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta ha travolto la Salernitana. I padroni di casa infatti si sono imposti con un netto 8-2 sui granata. Dopo il 5-1 con cui si è chiuso il primo tempo, i nerazzurri nella ripresa ne hanno fatti altri tre. In gol per la squadra di Gasperini Boga, Lookman (doppietta), Scalvini, Koopmeiners, Hojlund, Ederson e Zortea. A poco sono servite le reti degli ospiti firmate Dia e Nicolussi Caviglia.

Atalanta che, grazie ai tre punti, aggancia nuovamente la Lazio al quinto posto con 34 punti, anche lei a -3 dal terzo e quarto posto occupati da Juventus ed Inter. La Salernitana invece resta a quota 18 punti, al sedicesimo posto con otto punti in più rispetto all’Hellas Verona terz’ultimo.

Dopo l’anticipo di mezzogiorno e mezza tra Sassuolo e Lazio sono scese in campo altre quattro squadre: si tratta di Torino-Spezia e Udinese-Bologna. Due gare che, di fatto, hanno riservato delle sorprese. La prima è infatti terminata 0-1 con una rete di Nzola arrivata al 28esimo su calcio di rigore. Una gara in cui il Torino non è riuscito ad approfittare dell’entusiasmo post vittoria a San Siro contro il Milan in Coppa Italia. A parte il possesso palla, infatti, i granata non hanno eccesso in gioco e conclusioni.

La seconda partita è terminata, invece, 1-2 con una grande rimonta nel secondo tempo da parte del Bologna. Dopo il gol di Beto, infatti, Sansone al 59esimo e Bosch all’80esimo hanno ribaltato completamente la situazione facendo compiere così un’impresa agli emiliani.

