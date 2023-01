CdS | Lazio, Ciro da countdown: pronti altri record

La sua Lazio è in difficoltà e lui da capitano e bomber di razza, cercherà di migliorare questo avvio di 2023: Ciro Immobile, che fino ad ora ha collezionato record su record, ha nel mirino altri traguardi. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il numero 17 laziale è nono nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi del nostro campionato; con il sigillo contro il Lecce ha agganciato Amadei a 189 gol e si è lasciato alle spalle Signori, Gilardino e Del Piero (188). Al centravanti biancoceleste manca una rete per l’ottavo posto occupato al momento Hamrin, che indubbiamente cercherà con tutte le sue forze oggi, anche tenendo presente che la Lazio affronterà il Sassuolo, a cui ha già segnato 8 volte in campionato (però non ha mai realizzato doppiette e triplette né all’Olimpico né a Reggio Emilia).

