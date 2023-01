CONFERENZA SARRI: “Contento della determinazione messa in campo dai ragazzi. Con questa Lazio mi diverto molto”

La Lazio torna da Reggio Emilia con i tre punti, i primi di questo nuovo anno. Contro il Sassuolo, i biancocelesti hanno conquistato la vittoria per 0-2, grazie alle reti di Mattia Zaccagni, su calcio di rigore nel primo tempo, e di Felipe Anderson, andato in gol nei minuti finali di recupero. L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale biancoceleste:

“A livello di applicazione abbiamo fatto una grande partita, mentre a livello qualitativo forse eravamo stati superiori nei primi 70′ contro l’Empoli. Poi con il passare dei minuti è salita anche la qualità, contro una squadra che meriterebbe un’altra classifica.

Non avevo mai vinto qui al Mapei, sono contento della determinazione messa in campo dai ragazzi. Con queste caratteristiche mentali, ci siamo potuti permettere un centrocampo tecnico senza concedere nulla.

Immobile sembrava tranquillo al momento del cambio, ha sensazioni positive ma aspettiamo gli esami per dirlo con certezza. Purtroppo in questa stagione abbiamo avuto poche volte Ciro al top della condizione, se il suo vice sarà Felipe Anderson allora potremmo pensare a un esterno in più.

Ieri ho solo detto che la Lazio negli anni passati non aveva raggiunto con continuità le prime quattro posizioni, ognuno ha la propria opinione. Ho la sensazione che ci siano squadre più attrezzate di noi, se poi i ragazzi rispondono come oggi possiamo dire anche noi la nostra.

Ogni tanto facciamo prestazioni con uno spirito di applicazione importante come oggi, dobbiamo trovare continuità per farle di più sotto l’aspetto delle caratteristiche mentali. Siamo stati bravi poi a cambiare stile di gioco dopo l’uscita di Immobile.

Luis Alberto sta bene da metà novembre, quando c’era la sosta per i Mondiali. Il Luis di oggi lo vedo in ogni allenamento, probabilmente il migliore di sempre da quando alleno la Lazio. Oggi ha giocato una partita importante sotto ogni aspetto, ideale per il mio gioco.

Con questa Lazio mi diverto molto, lavoriamo per diventare sempre più competitivi per giocarcela contro le squadre sulla carta più quotate”.

