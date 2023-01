GdS | Svegliare Lazio e Milinkovic: duplice missione per Sarri

La Lazio oggi affronterà in trasferta il Sassuolo nel match delle 12.30 e per mister Sarri, così come per il resto del gruppo biancoceleste, è fondamentale fare bene dopo un avvio di 2023 da dimenticare. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il ko di Lecce ed il pari con l’Empoli, sommati alla sconfitta in casa della Juventus prima della sosta per i Mondiali, certificano una striscia negativa che i capitolini devono interrompere al più presto. Inoltre il tecnico punterà su Milinkovic, apparso un po’ sottotono ultimamente: nelle prime nove giornate di campionato ha partecipato a ben dieci marcature della Lazio, con 3 gol e 7 assist; ad oggi però l’ultima realizzazione è quella allo Spezia del 3 ottobre, mentre gli ultimi assist una settimana dopo a Firenze.