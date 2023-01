Lazio Women, l’esultanza sui social con le maglie di Vivirito e Visentin infortunate

Oltre al successo della Lazio in campo a Sassuolo hanno gioito anche le biancocelesti della Lazio Women con una vittoria al minuto 93 con gol di Varriale. Una vittoria importante per la strada che si sta percorrendo e la scossa giunta nei secondi finali è sintomo di un percorso che la squadra sta seguendo insieme. Dopo la vittoria la Lazio, tramite i propri profili social, ha anche condiviso una foto delle biancocelesti che esultano negli spogliatoi con due magli in particolare. Si tratta di quelle di Visentin e Vivirito, entrambe alle prese con un infortunio. La prima dovrebbe tornare il prossimo mese, per la seconda probabilmente si dovrà aspettare almeno settembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: