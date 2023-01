Sassuolo-Lazio, dott. Rodia: “Fastidio al flessore per Immobile, nelle prossime ore capiremo i tempi di recupero”

Dopo la vittoria esterna contro il Sassuolo, Luis Alberto ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Il mister ha detto miglior prestazione? Lui ha visto la partita da fuori (ride, ndr). Dobbiamo pensare a lavorare partita per partita. Sto abbastanza bene, si vede in campo, sono concentrato e sto lavorando di più anche fuori dal campo. Più assist e meno tattica? Non dico nulla, ogni volta che parlo sembra un casino (ride, ndr)”.

Luis Alberto, Mago biancoceleste, ha commentato il successo contro il Sassuolo anche ai microfoni di Lazio Style Radio al termine della sfida. Queste le sue parole: “Avevo un piccolo problema all’adduttore, ma quando è iniziata la partita non ho più pensato a nulla. Volevamo vincere e rialzarci dopo la gara contro l’Empoli.

Ho lasciato il rigore a Zaccagni, in passato avevo fatto lo stesso con altri compagni. Segnare e poi perdere non mi piace, l’importante è che vinca la Lazio. Per questo se vedo un compagno di squadra in una posizione migliore della mia, lo servo immediatamente.

Vincere oggi era importante, adesso testa alla Coppa Italia, una competizione che mi piace molto. Pensiamo a una gara alla volta, senza andare troppo in là.

Contro l’Empoli siamo stati puniti da due episodi, stiamo crescendo molto a livello di concentrazione. Siamo una squadra che deve lasciarsi alle spalle gli eventi negativi e pensare solo agli aspetti positivi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: