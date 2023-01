Sassuolo-Lazio, la festa dei giocatori sui social

Una grande vittoria per 0-2 che rilancia completamente i biancocelesti nella corsa alla Champions League dopo la brutta sconfitta di Lecce e il pareggio immeritato contro l’Empoli. Una gara vinta davanti a migliaia di tifosi biancocelesti giunti in Emilia per sostenere la propria squadra.

Anche i giocatori della Lazio hanno festeggiato sia in campo che sui social per la prima vittoria in questo nuovo anno. “Una splendida domenica. Per noi, per i nostri tifosi, per dire a tutti che siamo questi” ha scritto Mattia Zaccagni, autore del rigore realizzato al termine del primo tempo per il vantaggio dei biancocelesti.

Dal primo al secondo gol: “Che sensazioni! Vamos Lazio!” scrive Felipe Anderson, colui che ha chiuso la partita al 94esimo.

“Forza Lazio” ha commentato invece un altro dei protagonisti di questa gara, Pedro.

Pochi minuti che sono bastati per abbracciare la gioia biancoceleste. “Momenti difficili però che dimentico quando faccio quello che amo, felice di tornare in campo e ancora meglio con una vittoria così aspettata ed importante! Complementi sia ai miei compagni che ai 6.000 tifosi che sono venuti a sostenerci! Forza Lazio sempre e comunque” commenta Patric, subentrato a Casale nel secondo tempo.

“Andiamo avanti” scrive il mago Luis Alberto, autore anche oggi di una prestazione formidabile, tra recuperi e corse. Una figura indispensabile per questa Lazio.

Infine commenta l’altro centrocampista, Sergej Milinkic-Savic, autore di una prestazione non brillantissima ma fisica e utile e alla causa: “Oggi contava solo questo. Tornare a vincere. Avanti Lazio”.

