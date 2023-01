Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni

La seconda gara della diciottesima giornata è stata quella tra Cremonese e Monza, scontro salvezza fondamentale per la Cremonese, con il Monza invece in una situazione piuttosto serena di classifica. A vincere è ancora il Monza di Palladino, che dà continuità dopo il pareggio casalingo dell’Inter. Il Monza passa in vantaggio e raddoppia nei primi venti minuti del match, con i gol di Ciurria e Caprari. In avvio di secondo tempo è ancora Caprari a siglare lo 0-3. All’improvviso arriva la reazione della Cremonese, con Ciofani che porta i suoi sull’uno a tre, rete seguita da quella di Dessers, che al minuto 83′ porta il risultato sul 2-3. Il match finisce proprio 2-3, con i padroni di casa che restano all’ultimo posto a quota sette punti.

Dopo l’eliminazione in coppa Italia contro il Torino, il Milan riparte da Lecce. Al Via del Mare, partenza shock per i rossoneri che subiscono due reti nel primo tempo: prima con l’autogol di , poi il raddoppio di testa di Baschirotto. Nella ripresa il Milan reagisce, accorciando le distanze con Leao e trovando il gol del pareggio con Calabria. La partita finisce 2-2.

Termina anche la sfida tra Inter e Verona. I nerazzurri sbloccano la partita nei primi minuti con Lautaro. Pericoloso anche Mkhitaryan, annullato il raddoppio dell’argentino. A San Siro finisce 1 a 0.

