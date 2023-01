Sassuolo-Lazio, Marusic nel pre partita: “Non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Servirà concentrazione”

Nel pre partita di Sassuolo–Lazio, il giocatore biancoceleste Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Oggi ci aspetta una partita importante contro una squadra organizzata, che non va sottovalutata. Dovremo entrare dal 1′ con tanta voglia di portare a casa la vittoria, in settimana abbiamo lavorato bene per affrontare al meglio il Sassuolo. Servirà la massima concentrazione per tutti i 90′, sarà fondamentale rimanere dentro la partita per conquistare il primo successo del 2023″.

E poi, lo stesso difensore biancoceleste ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo iniziare questa partita con energia mentale positiva e entusiasmo, per tornare sulla strada giusta“.

Il giocatore biancoceleste ha poi dichiarato nel pre partita su DAZN: “Abbiamo preparato questa partita, ma dobbiamo partire dal primo minuto in maniera positiva. Questa settimana abbiamo parlato tanto è detto che dobbiamo stare concentrati per tutti i 90 minuti“.

