Sassuolo-Lazio, occhio ai neroverdi: nelle ultime 8 gare sono sempre andati a segno

Oggi alle 12.30 a Reggio Emilia il Sassuolo ospiterà la Lazio per la 18esima giornata di Serie A. Non è un buon periodo per le squadre. I padroni di casa non vincono dal 24 ottobre, dalla sfida contro il Verona: da quel momento in poi hanno collezionato un solo punto contro la Roma. La Lazio, invece, non vince dalla gara contro il Monza del 10 novembre: da lì 2 sconfitte e un pareggio contro Juventus, Lecce e Empoli. La squadra di Sarri, inoltre, è passata dal subire solo 8 gol in 14 partite a subirne 7 nelle ultime 3: dovrà stare molto attenta al Sassuolo, che nelle ultime 8 gare contro la Lazio è sempre andato a segno.

Entrambe le squadre hanno decisamente bisogno di fare punti per muovere la classifica, con il Sassuolo che si trova a soli 16 punti al sedicesimo posto in classifica, mentre la Lazio è quinta con 31.

Quella di domenica sarà la 19esima volta che Lazio e Sassuolo si incontrano e la nona in Emilia Romagna. Il bilancio totale è a favore dei biancocelesti, con 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Anche al Mapei è la Lazio ad avere la meglio, con 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Di queste tre sconfitte, due sono arrivate negli ultimi due anni: il 12 dicembre 2021, quando l’immediato vantaggio di Zaccagni è stato rimontato nel secondo tempo da Berardi e Raspadori, e il 23 maggio 2021, quando i biancocelesti persero 2-0 con le reti di Kyriakopoulos e il solito Berardi. Proprio Berardi è il miglior marcatore della sfida, con ben 9 reti.

L’ultima vittoria biancoceleste a Reggio Emilia risale al 24 novembre 2019, quando Caicedo trascinò la Lazio alla vittoria con uno dei suoi gol in pieno recupero. L’ultima a Roma, invece, è quella del 2 aprile 2022 per 2-1, arrivata con i gol di Lazzari e Milinkovic Savic per la Lazio e con quello di Traoré in pieno recupero per il Sassuolo.

