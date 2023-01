Sassuolo-Lazio, Rogerio: “Vediamo dove siamo in classifica e vogliamo risalire”

Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo-Lazio delle 12:30. A pochi minuti dall’inizio della gara il difensore dei neroverdi Rogerio ha analizzato la sfida ai microfoni di SkySport: “Non è la prima volta che viviamo un momento di difficoltà da quando sono qui, è capitato in ogni stagione ma abbiamo sempre risposto. La squadra non è abituata a lottare per questi posti, vedendo dove siamo dobbiamo lavorare per uscirne presto“.

Successivamente ha parlato anche ai microfoni di DAZN. Queste le parole del difensore del Sassuolo: “Dobbiamo essere sereni, ma con responsabilità perché i risultati non rispecchiano la nostra squadra. Abbiamo fatto meno, ma possiamo uscire da questo momento“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: